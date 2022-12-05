جيش الاحتلال يستهدف ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قرية شيخ علي التابعة لناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة. خبر 05 كانون الأول 2022, الأثنين - 19:42 2022-12-05T19:42:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية شيخ علي التابعة لناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي سموقية وك... اجتماعات جماهيرية في منبج لشرح آخر المستجدات السياسية في المنطقة عقدت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها ا... خلال مظاهرة في منبج.. الشبيبة تؤكد استمرارها في النضال ندّدت حركة الشبيبة الثورية في مدينة منبج شمال وشرق...