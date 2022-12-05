جيش الاحتلال يستهدف ريف تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية شيخ علي التابعة لناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2022-12-05T19:42:00 الحسكة

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية شيخ علي التابعة لناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة.

ANHA


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