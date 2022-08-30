جيش الاحتلال يستهدف ريف الشهباء استهدفت مسيرة انتحارية لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مديونة في مقاطعة الشهباء ما أسفر عن أضرار مادية. خبر 30 آب 2022, الثلاثاء - 17:54 2022-08-30T17:54:00 الشهباء واستهدفت مسيرة انتحارية لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مديونة في ريف مقاطعة الشهباء ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريف كري سبي قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية كور حسن في ر... هيئة التربية لشمال وشرق سوريا تعلن عن موعد بدء العام الدراسي 2022 – 2023 أعلنت هيئة التربية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق س... من خيمة الاعتصام: تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان وتحرير المنطقة من الاحتلال التركي أسمى أهداف نضالنا أكد أهالي ناحية الهول من خيمة الاعتصام في مدينة قا...