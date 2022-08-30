جيش الاحتلال يستهدف ريف الشهباء

استهدفت مسيرة انتحارية لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مديونة في مقاطعة الشهباء ما أسفر عن أضرار مادية.
خبر 2022-08-30T17:54:00 الشهباء

واستهدفت مسيرة انتحارية لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مديونة في ريف مقاطعة الشهباء ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

ANHA


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