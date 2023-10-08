جيش الاحتلال يستهدف ريف عامودا الشرقي

​​​​​​​يستهدف جيش الاحتلال التركي قريتي جولدارا وهرمي شيخو في ريف ناحية عامودا الشرقي.
خبر 2023-10-08T22:52:00 قامشلو

وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي يستهدف قريتي جولدارا وهرمي شيخو في ريف ناحية عامودا الشرقي.


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