جيش الاحتلال يستهدف ريف عامودا الشرقي يستهدف جيش الاحتلال التركي قريتي جولدارا وهرمي شيخو في ريف ناحية عامودا الشرقي. خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 22:52 2023-10-08T22:52:00 قامشلو وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي يستهدف قريتي جولدارا وهرمي شيخو في ريف ناحية عامودا الشرقي. إقرأ أيضاً إصابة مواطن في القصف الذي استهدف محطة عودة أصيب مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال التركي لمحطة ع... الاحتلال التركي يقصف ريف منبج الشمالي أفاد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن جيش الا... جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي محيط ناحية تل رفعت وريفها...