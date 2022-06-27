جيش الاحتلال يستهدف قريتي سموقية وأم الحوش في ريف الشهباء يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي سموقية وأم الحوش في ريف الشهباء بالأسلحة الثقيلة. خبر 27 حزيران 2022, الأثنين - 23:41 2022-06-27T23:41:00 الشهباء ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي سموقية وأم الحوش في ريف مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريف مقاطعة الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الوردية في ... أهالي إقليم عفرين يشيعون جثمان الشهيد علي جابو شيع، اليوم، الآلاف من أهالي إقليم عفرين جثمان المق... إصابة مواطن جراء قصف مسيّرة تركية على قرية تل اللبن في تل تمر أصيب مواطن في قصف لمسيّرة تابعة لجيش لاحتلال الترك...