جيش الاحتلال يستهدف قريتي سموقية وأم الحوش في ريف الشهباء

يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي سموقية وأم الحوش في ريف الشهباء بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2022-06-27T23:41:00 الشهباء

ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي سموقية وأم الحوش في ريف مقاطعة الشهباء.

ANHA


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