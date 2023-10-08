جيش الاحتلال يستهدف قريتي كردمية وعين ديوار في ريف ديرك - تم تحديث استهدف جيش الاحتلال التركي قريتي كردمية وعين ديوار في ريف ناحية ديرك بقذائف المدفعية. خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 18:04 2023-10-08T18:04:00 قامشلو وذكر مراسلونا في المنطقة أن جيش الاحتلال التركي استهدف قريتي كردمية وعين ديوار في ريف ناحية بقذائف المدفعية. إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يستهدف نقطة لقوات حكومة دمشق في ريف ديرك استهدف جيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق ف... جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء محيط ناحية... الجالية الكردية في لبنان تستنكر المؤامرة الدولية وتدين الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا استنكرت الجالية الكردية في لبنان، مؤامرة ٩ تشرين ا...