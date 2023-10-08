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جيش الاحتلال يستهدف قريتي كردمية وعين ديوار في ريف ديرك - تم تحديث

استهدف جيش الاحتلال التركي قريتي كردمية وعين ديوار في ريف ناحية ديرك بقذائف المدفعية.
خبر 2023-10-08T18:04:00 قامشلو

وذكر مراسلونا في المنطقة أن جيش الاحتلال التركي استهدف قريتي كردمية وعين ديوار في ريف ناحية بقذائف المدفعية.

 


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