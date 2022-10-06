جيش الاحتلال يستهدف قرية زورمغار في ريف كوباني يستهدف جيش الاحتلال التركي قرية زورمغار غربي مدينة كوباني بالأسلحة الثقيلة. خبر 06 تشرين الأول 2022, الخميس - 21:10 2022-10-06T21:10:00 كوباني ويستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية زورمغار في الريف الغربي لمدينة كوباني بالأسلحة الثقيلة. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف قرية بينه في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء ق... مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل: بسواعدنا نبني وطننا لا للهجرة نظم اليوم، مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في مد... نساء إقليم عفرين ينددن بجريمة اغتيال الأكاديمية ناكهان أكارسال نظم، اليوم، مؤتمر ستار لإقليم عفرين تظاهرة، شارك ف...