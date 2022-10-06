جيش الاحتلال يستهدف قرية زورمغار في ريف كوباني

يستهدف جيش الاحتلال التركي قرية زورمغار غربي مدينة كوباني بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2022-10-06T21:10:00 كوباني

ويستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية زورمغار في الريف الغربي لمدينة كوباني بالأسلحة الثقيلة.

ANHA


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