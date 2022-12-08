جيش الاحتلال يستهدف قرية فاطسة في ريف عين عيسى يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية فاطسة شرقي ناحية عين عيسى بأسلحة الدوشكا. خبر 08 كانون الأول 2022, الخميس - 17:08 2022-12-08T17:08:00 عين عيسى ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية فاطسة شرقي ناحية عين عيسى بأسلحة الدوشكا. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف قريتي الخالدية والدبس في ريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي الخ... بالأرقام.. حصيلة 19 يوماً من هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا قصف الاحتلال التركي منذ 19 تشرين الثاني وحتى 7 كانون... حسن محمد علي خلال اجتماع في الطبقة: التلاحم الشعبي أفشل المخططات الاحتلالية التركية عقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً لشرح آخر التط...