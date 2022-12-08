جيش الاحتلال يستهدف قرية فاطسة في ريف عين عيسى

يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية فاطسة شرقي ناحية عين عيسى بأسلحة الدوشكا.
خبر 2022-12-08T17:08:00 عين عيسى

ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية فاطسة شرقي ناحية عين عيسى بأسلحة الدوشكا.

ANHA


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