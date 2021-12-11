جيش الاحتلال يستهدف قرية بيني في شيراوا يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيني في ناحية شيراوا في عفرين. خبر 11 كانون الأول 2021, السبت - 19:52 2021-12-11T19:52:00 الشهباء ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية بيني في ناحية شيراوا في عفرين، بسلاح الدوشكا. ANHA إقرأ أيضاً إلهام أحمد: عقدنا اجتماعاً مثمراً مع وزيرة الخارجية السويدية قالت إلهام أحمد إن وفد مجلس سوريا الديمقراطية عقد ... اختتام اليوم الأول لأعمال اجتماع لجنة صياغة العقد الاجتماعي بمناقشة ديباجة العقد اختتم اليوم الأول، من أعمال الاجتماع الختامي للجن... فرع دير الزور لحزب سورية المستقبل يقيم ندوة للتعريف بالدستور واللجنة الدستورية نظم فرع دير الزور لحزب سورية المستقبل ومجلس العدال...