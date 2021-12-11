جيش الاحتلال يستهدف قرية بيني في شيراوا

​​​​​​​يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيني في ناحية شيراوا في عفرين.
خبر 2021-12-11T19:52:00 الشهباء

ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية بيني في ناحية شيراوا في عفرين، بسلاح الدوشكا.

ANHA


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