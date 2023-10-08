جيش الاحتلال يستهدف نقطة لقوات حكومة دمشق في ريف ديرك استهدف جيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية عين ديوار في ريف ديرك. خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 19:02 2023-10-08T19:02:00 قامشلو وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي استهدف بـ 3 قذائف مدفعية نقطة لقوات حكومة دمشق في ريف ناحية ديرك. إقرأ أيضاً شبيبة الفرات يتظاهرون ضد المؤامرة نظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية تظاهرة في مدينة ... الشبيبة الثورية السورية تستنكر المؤامرة وتدعو إلى تصعيد النضال نظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية اليوم تظاهرة با�... انتهاء خيمة الاعتصام بالإدلاء ببيان ختامي ومخرجات تطالب بحرية القائد عبدالله أوجلان أكدت نقاشات المشاركين في خيمة كسر العزلة المفروضة ...