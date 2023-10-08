جيش الاحتلال يستهدف نقطة لقوات حكومة دمشق في ريف ديرك

استهدف جيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية عين ديوار في ريف ديرك.
خبر 2023-10-08T19:02:00 قامشلو

وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي استهدف بـ 3 قذائف مدفعية نقطة لقوات حكومة دمشق في ريف ناحية ديرك.


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