جيش الاحتلال يستهدف ناحية عين عيسى وقسد ترد على مصادر القصف

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته حوالي الساعة 11.00، كلاً من قرية صيدا والطريق الدولي M4 ومركز مدينة عيسى بالأسلحة الثقيلة.

وأسفر القصف عن أضرار مادية لحقت بسيارات ومنازل المدنيين إضافة إلى أضرار طالت مشفى عمر علوش في المدينة.

وفي إطار حقها في الدفاع المشروع ردت قوات سوريا الديمقراطية على مصادر القصف. واستهدف المقاتلون قاعدة قرية صيدا وتم تدميرها، كما استهدف المقاتلون قاعدة كرمازة الواقعة في الريف الشمالي لناحية عين عيسى والتي كان يستخدمها الاحتلال في قصفه على مركز الناحية وقراها وألحقوا أضراراً بالقاعدة.

ANHA