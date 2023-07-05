جيش الاحتلال يستهدف معملاً جنوب كوباني

استهدف جيش الاحتلال التركي معملاً لصناعة الدهان جنوب مدينة كوباني، ما أسفر عن خسائر مادية.
خبر 2023-07-05T18:52:00 كوباني

واستهدف جيش الاحتلال التركي مساء اليوم معملاً لصناعة الدهان جنوب مدينة كوباني، ما أسفر عن خسائر مادية.

ANHA

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