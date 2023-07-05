جيش الاحتلال يستهدف معملاً جنوب كوباني استهدف جيش الاحتلال التركي معملاً لصناعة الدهان جنوب مدينة كوباني، ما أسفر عن خسائر مادية. خبر 05 تموز 2023, الأربعاء - 18:52 2023-07-05T18:52:00 كوباني واستهدف جيش الاحتلال التركي مساء اليوم معملاً لصناعة الدهان جنوب مدينة كوباني، ما أسفر عن خسائر مادية. ANHA إقرأ أيضاً إصابة اثنين من طاقم الإسعاف جراء القصف التركي لمحيط كوباني أصيب اثنان من طاقم الإسعاف جراء استهداف جيش الاحتل... جيش الاحتلال يستهدف محيط مدينة كوباني يستهدف جيش الاحتلال التركي ساحة نوروز جنوب شرقي مد... مقتل طفلين في اشتباكات مسلحة بين المرتزقة بسري كانيه أسفر اشتباك بين مرتزقة الاحتلال التركي في سري كاني...