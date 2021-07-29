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جيش الاحتلال يستهدف بالمدفعية قرية مشيرفة

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مشيرفة في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-07-29T10:55:00 الشهباء

 وتتعرض القرية لقصف مدفعي عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(م)

ANHA


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