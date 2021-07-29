جيش الاحتلال يستهدف بالمدفعية قرية مشيرفة يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مشيرفة في مقاطعة الشهباء. خبر 29 تموز 2021, الخميس - 10:55 2021-07-29T10:55:00 الشهباء وتتعرض القرية لقصف مدفعي عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (م) ANHA إقرأ أيضاً غارات روسية جديدة على بلدة فيها نقطة للاحتلال التركي في ريف إدلب شنت المقاتلات الروسية للمرة الثانية خلال الأسبوع ... قوات حكومة دمشق تقصف مناطق من درعا البلد والاشتباكات تتصاعد استهدفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، بالرشاشات ال... حصار حكومة دمشق يودي بحياة ثلاثة أطفال في مقاطعة الشهباء فقد ثلاثة أطفال من مهجري عفرين حياتهم، خلال الأيام... الموقع القديم