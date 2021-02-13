جيش الاحتلال يستعدّ لشن هجوم جديد على غاري يستعد جيش الاحتلال التركي لشن هجوم على منطقة غاري، في جنوب كردستان ، ليل اليوم، بهدف احتلالها. كردستان 13 شباط 2021, السبت - 22:12 2021-02-13T22:12:00 مركز الأخبار وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال التركي يستعد لشن هجوم، ليل اليوم، على مناطق سياني وشكفتياني، في غاري بهدف احتلالها. إقرأ أيضاً أمهات وآباء الكريلا: أبناؤنا يحمون الشعب الكردي أكدت أمّهات وآباء مقاتلي قوات الدفاع الشعبي أن أبن... فيديو.. الكريلا يمنعون 7 مروحيات للاحتلال من الهبوط في غاري تصدّى مقاتلو قوات الدفاع الشعبي لهجمات جيش الاحتل... باحث أمريكي: حزب العمال الكردستاني يستحق إزالته من القوائم الإرهاب الأميركية أعرب باحث أمريكي عمل سابقًا في البنتاغون عن انزعاج... الموقع القديم