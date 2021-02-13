جيش الاحتلال يستعدّ لشن هجوم جديد على غاري

يستعد جيش الاحتلال التركي لشن هجوم على منطقة غاري، في جنوب كردستان ، ليل اليوم، بهدف احتلالها.
كردستان 2021-02-13T22:12:00 مركز الأخبار

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال التركي يستعد لشن هجوم، ليل اليوم، على مناطق سياني وشكفتياني، في غاري بهدف احتلالها.


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