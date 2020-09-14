جيش الاحتلال يقصف صوامع قزعلي في ريف كري سبي قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته صوامع قزعلي الواقعة غربي مدينة كري سبي/ تل أبيض. خبر 14 أيلول 2020, الأثنين - 20:53 2020-09-14T20:53:00 مركز الأخبار وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته صوامع قزعلي الواقعة غربي مدينة كري سبي/تل أبيض. إقرأ أيضاً 4 قتلى و38 جريحاً جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب نحو 38 آخري... جيش الاحتلال يقصف قرى ناحية شرا بالأسلحة الثقيلة يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء ق... انفجار وسط مدينة عفرين - تحديث انفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين، وتفيد الأنباء ... الموقع القديم