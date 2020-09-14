جيش الاحتلال يقصف صوامع قزعلي في ريف كري سبي

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته صوامع قزعلي الواقعة غربي مدينة كري سبي/ تل أبيض.
خبر 2020-09-14T20:53:00 مركز الأخبار

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته صوامع قزعلي الواقعة غربي مدينة كري سبي/تل أبيض.


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