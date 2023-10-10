جيش الاحتلال يقصف ريفي شرا وشيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء عدداً من قرى ناحيتي شرا وشيراوا التابعة لمقاطعة عفرين.
خبر 2023-10-10T22:06:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرى أقيبة وبينه في ناحية شيراوا وقرية مرعناز في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة.


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