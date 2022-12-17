جيش الاحتلال يقصف ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي شيخ علي وكوزلية التابعتين لناحية تل تمر بقذائف المدفعية. خبر 17 كانون الأول 2022, السبت - 17:43 2022-12-17T17:43:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي شيخ علي وكوزليه التابعتين لناحية تل تمر بقذائف المدفعية. ANHA إقرأ أيضاً حركة الهلال الذهبي تطالب CPT بالكشف عن وضع القائد دعت حركة الهلال الذهبي في ناحية تل تمر بمقاطعة الح... مرتزقة الاحتلال التركي يدمرون مقابر موتى المجتمع الإيزيدي في عفرين المحتلة أفادت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام م... ضحايا وإصابات في قصف استهدف ريف مدينة كري سبي فقد طفل حياته وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مسير...