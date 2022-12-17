جيش الاحتلال يقصف ريف تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي شيخ علي وكوزلية التابعتين لناحية تل تمر بقذائف المدفعية.
خبر 2022-12-17T17:43:00 الحسكة

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي شيخ علي وكوزليه التابعتين لناحية تل تمر بقذائف المدفعية.

ANHA


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