جيش الاحتلال يقصف ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قرية أم الخير ومزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر بقذائف المدفعية. خبر 08 كانون الأول 2022, الخميس - 16:31 2022-12-08T16:31:00 مركز الأخبار الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية أم الخير ومزرعة شويش التابعة لناحية تمل تمر بقذائف المدفعية. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف قريتي الخالدية والدبس في ريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي الخ... جيش الاحتلال يستهدف قرية فاطسة في ريف عين عيسى يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية فاطسة شر... بالأرقام.. حصيلة 19 يوماً من هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا قصف الاحتلال التركي منذ 19 تشرين الثاني وحتى 7 كانون...