جيش الاحتلال يقصف ريف تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية أم الخير ومزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر بقذائف المدفعية.
خبر 2022-12-08T16:31:00 مركز الأخبار

الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية أم الخير ومزرعة شويش التابعة لناحية تمل تمر بقذائف المدفعية.

ANHA


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