جيش الاحتلال يقصف ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية شيخ علي في ريف ناحية تل تمر. خبر 07 أيلول 2022, الأربعاء - 18:26 2022-09-07T18:26:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية شيخ علي في ريف ناحية تل تمر. ANHA إقرأ أيضاً بالصور والفيديو الذخائر التي عثر عليها في مخيم الهول عثرت قوى الأمن الداخلي على كميات من الذخيرة خلال ع... أهالي مقاطعة الحسكة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة سلافا رمضان ويؤكدون على مواصلة النضال قدّم المئات من أهالي مقاطعة الحسكة في شمال وشرق سو... مكتب العلاقات في مسد يعقد ندوة في حلب بعنوان "ملف التقارب بين الحكومة السورية وتركيا" تحت عنوان "ملف التقارب بين الحكومة السورية وتركيا"...