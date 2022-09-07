جيش الاحتلال يقصف ريف تل تمر

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية شيخ علي في ريف ناحية تل تمر.
خبر 2022-09-07T18:26:00 الحسكة

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية شيخ علي في ريف ناحية تل تمر.

ANHA


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