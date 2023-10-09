جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي آقيبة ومياسة في ريف ناحية شيراوا.
خبر 2023-10-09T01:17:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي آقيبة ومياسة في ريف ناحية شيراوا.


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