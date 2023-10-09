جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي آقيبة ومياسة في ريف ناحية شيراوا. خبر 09 تشرين الأول 2023, الأثنين - 01:17 2023-10-09T01:17:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي آقيبة ومياسة في ريف ناحية شيراوا. إقرأ أيضاً فرزنده منذر: سنعمل في الميادين الحقوقية والدبلوماسية لتحقيق نتائج أكبر لرفع العزلة كشف المتحدث باسم المبادرة السورية لحرية القائد عب�... إصابات جراء قصف مركز أسايش قرى كوجرات في ريف ديرك قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي مركز قوات أسايش قر... الاحتلال التركي يستمر بقصف ريف تربه سبيه يستمر جيش الاحتلال التركي بقصف الريف الشمالي الغر�...