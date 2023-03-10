جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية كلوتية في ناحية شيروا التابعة لعفرين المحتلة. خبر 10 آذار 2023, الجُمُعَةُ - 19:15 2023-03-10T19:15:00 الشهباء وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء قرية كلوتية في ناحية شيراوا التابعة لعفرين. ANHA إقرأ أيضاً اختتام أعمال المؤتمر الرابع لاتحاد الصيادلة شمال وشرق سوريا بانتخاب الرئاسة المشتركة انتخب اتحاد الصيادلة على مستوى شمال وشرق سوريا الر... شقيق القائد أوجلان وأشقاء المعتقلين في إمرالي يتقدمون بطلب جديد لمقابلتهم تقدّمت أسرة القائد عبد الله أوجلان وأسر المعتقلين ... المرصد السوري: 48 جريمة قتل في مناطق سيطرة حكومة دمشق منذ مطلع العام أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع 48 جريمة قتل...