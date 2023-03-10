جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية كلوتية في ناحية شيروا التابعة لعفرين المحتلة.
خبر 2023-03-10T19:15:00 الشهباء

وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء قرية كلوتية في ناحية شيراوا التابعة  لعفرين.

ANHA


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