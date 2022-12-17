جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. خبر 17 كانون الأول 2022, السبت - 18:56 2022-12-17T18:56:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً قوات سوريا الديمقراطية: الاحتلال التركي ارتكب جريمة ضد المدنيين في ريف كوباني قالت قوات سوريا الديمقراطية أن جيش الا... حركة الهلال الذهبي تطالب CPT بالكشف عن وضع القائد دعت حركة الهلال الذهبي في ناحية تل تمر بمقاطعة الح... جيش الاحتلال يقصف ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي شيخ علي وكوزلية الت...