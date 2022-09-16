جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-09-16T21:51:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.


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