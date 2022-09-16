جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 16 أيلول 2022, الجُمُعَةُ - 21:51 2022-09-16T21:51:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. إقرأ أيضاً لجنة الصلح في كركي لكي تنهي خلافاً بين عائلتين متخاصمتين عقدت لجنة الصلح في ناحية كركي لكي، صلحاً عائلتين م... المؤتمر الثاني لأمراض وجراحة القلب ناقش الجلسات الأربع واختتم بتكريم الأطباء المحاضرين المؤتمر الثاني لأمراض وجراحة القلب برعاية هيئة ال... اختتام مسابقة "كاتب المستقبل" وتوزيع الجوائز على الفائزين اختتمت اليوم الدورة الثالثة لمسابقة "كاتب المستقب...