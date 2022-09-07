جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية صوغانكي التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-09-07T19:56:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية صوغانكي التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA


إقرأ أيضاً