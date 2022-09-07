جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية صوغانكي التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 07 أيلول 2022, الأربعاء - 19:56 2022-09-07T19:56:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية صوغانكي التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً بالصور والفيديو... مجريات اليوم الـ14 من حملة "الإنسانية والأمن" أسفرت عمليات قوى الأمن الداخلي في اليوم الـ14 من حم... وفاة شخص وإصابة طفلين جراء انهيار مبنى من خمس طوابق في حلب فقد شخص حياته وأصيب طفلان جراء إنهيار مبنى مؤلف من ... الأحزاب السياسية خلال ملتقى في قامشلو: تركيا تسعى إلى عقد شراكة مع دمشق لتصفية الإدارة الذاتية أكدت الأحزاب والحركات السياسية في شمال وشرق سوريا ...