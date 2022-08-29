جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية زرنعيت التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. خبر 29 آب 2022, الأثنين - 16:41 2022-08-29T16:41:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية زرنعيت التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً من خيمة الاعتصام... أهالي ووجهاء ناحية تل حميس: لن نستسلم للعدو وسنقاوم حتى تحقيق النصر أدان أهالي ووجهاء ناحية تل حميس، الصمت الدولي إزاء... شيوخ وأعيان منبج: التقارب بين تركيا وحكومة دمشق هو رقص على دماء السوريين أعرب شيوخ وأعيان مدينة منبج وريفها عن استنكارهم لل... "الأمن الداخلي" تلقي القبض على 3 أشخاص حاولوا الفرار من القطاع الثالث بمخيم الهول ألقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا القبض على 3...