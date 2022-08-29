جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية زرنعيت التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.
خبر 2022-08-29T16:41:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية زرنعيت التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

ANHA


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