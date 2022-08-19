جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. خبر 19 آب 2022, الجُمُعَةُ - 16:28 2022-08-19T16:28:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً رياض درار يرد على تصريحات أردوغان الأخيرة بشأن تقاربه مع دمشق رد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض د... قسد: الأنباء الكاذبة والمفبركة التي تنشرها دولة الاحتلال التركي هي لطمس الحقائق كذبت قوات سوريا الديمقراطية ادعاءات دولة الاحتلال... خيمة الاعتصام تتواصل في يومها الثامن وسط استهجان للصمت الدولي إزاء جرائم تركيا طالب أهالي ناحية ديرك من داخل خيمة الاعتصام في يوم...