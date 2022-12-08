جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية زركان يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي تل الورد وخربة شعير جنوب ناحية زركان بقذائف المدفعية. خبر 08 كانون الأول 2022, الخميس - 18:32 2022-12-08T18:32:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي تل الورد وخربة شعير جنوب ناحية زركان بقذائف الهاون. ANHA إقرأ أيضاً PYD يدعم حملة الإدارة الذاتية لفرض حظر جوي على المنطقة ويدعو الجميع للمشاركة دعا حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الجميع للمشاركة في ... جيش الاحتلال يقصف قريتي الخالدية والدبس في ريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي الخ... جيش الاحتلال يستهدف قرية فاطسة في ريف عين عيسى يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية فاطسة شر...