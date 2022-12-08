جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية زركان

يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي تل الورد وخربة شعير جنوب ناحية زركان بقذائف المدفعية.
خبر 2022-12-08T18:32:00 الحسكة

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي تل الورد وخربة شعير جنوب ناحية زركان بقذائف الهاون.

ANHA


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