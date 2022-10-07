جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية زركان يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية خربة شعير جنوب ناحية زركان في مقاطعة الحسكة. خبر 07 تشرين الأول 2022, الجُمُعَةُ - 21:30 2022-10-07T21:30:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية خربة شعير جنوب ناحية زركان في مقاطعة الحسكة. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط... جيش الاحتلال يقصف ريفي الشهباء وعفرين يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي تل عنب في ... شركة تركية في العراق تفصل موظفة عراقية بسبب تضامنها مع مجزرة زاخو أقدمت شركة طيران تابعة لدولة الاحتلال التركي على إ...