جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية زركان

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية خربة شعير جنوب ناحية زركان في مقاطعة الحسكة.
خبر 2022-10-07T21:30:00 الحسكة

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية خربة شعير جنوب ناحية زركان في مقاطعة الحسكة.

ANHA


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