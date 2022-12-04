جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرى الريف الغربي لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا
خبر 2022-12-04T21:30:00 الحسكة

افاد مراسلنا في ناحية تل تمر إن جيش الاحتلال التركي يقصف قريتي تل اللبن و أم الكيف بريف تل تمر الغربي.

ANHA


إقرأ أيضاً