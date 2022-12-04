جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرى الريف الغربي لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا خبر 04 كانون الأول 2022, الأحد - 21:30 2022-12-04T21:30:00 الحسكة افاد مراسلنا في ناحية تل تمر إن جيش الاحتلال التركي يقصف قريتي تل اللبن و أم الكيف بريف تل تمر الغربي. ANHA إقرأ أيضاً اختتام خيمة الاعتصام في حلب بالتأكيد على تصعيد النضال لضمان حرية القائد أوجلان اختتمت فعاليات خيمة الاعتصام للتنديد بالعزلة المف... جيش الاحتلال يقصف مركز ناحية زركان يقصف جيش الاحتلال التركي مركز ناحية زركان في مقاطع... خلال مسيرة.. مجلس عوائل الشهداء في الرقة يؤكد دعمه لقوات سوريا الديمقراطية أكد مجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة خلال مسيرة ج...