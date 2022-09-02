جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية دردارا في ريف ناحية تل تمل بقذائف المدفعية. خبر 02 أيلول 2022, الجُمُعَةُ - 16:08 2022-09-02T16:08:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية دردارا في ريف ناحية تل تمر بقذائف المدفعية. ANHA إقرأ أيضاً قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على مرتزق من خلايا داعش في مدينة الحسكة ألقت قوات سوريا الديمقراطية اليوم، القبض على مرتز... مقتل جنديين محتلين ومرتزقين في عمليتين لقوات تحرير عفرين قتل جنديان تركيان محتلان ومرتزقان في عملتين منفصل... خلال خيمة الاعتصام.. أهالي إقليم الجزيرة: سنصعّد النضال حتى تحرير الأراضي المحتلة يواصل أهالي إقليم الجزيرة اعتصامهم أمام مقر مفوضي...