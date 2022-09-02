جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية دردارا في ريف ناحية تل تمل بقذائف المدفعية.
خبر 2022-09-02T16:08:00 الحسكة

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية دردارا في ريف ناحية تل تمر بقذائف المدفعية.

ANHA


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