جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية تل رفعت

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية شيخ عيسى التابعة لناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-11-04T23:52:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية شيخ عيسى التابعة لناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء.

ANHA


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