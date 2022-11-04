جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية شيخ عيسى التابعة لناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء. خبر 04 تشرين الثاني 2022, الجُمُعَةُ - 23:52 2022-11-04T23:52:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية شيخ عيسى التابعة لناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً خلال زيارة للوفد الأوربي: تعدد القوة الإقليمية والعالمية يزيد من عرقلة حل الأزمة في سوريا اكد وفد من البرلمان الأوربي خلال لقائهم بلجنة مهجر... بطولة شطرنج تخليدا لذكرى الشهيدين زينب صاروخان ويلماز شرو في قامشلو تخليدا لذكرى الشهيدين زينب صاروخان ويلماز شرو، أق... قسد تكذّب مزاعم وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي باستشهاد مقاتليها كذّبت قوات سوريا الديمقراطية مزاعم وزارة دفاع الا...