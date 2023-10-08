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جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية كوندي مزن وكلوتي التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.
خبر 2023-10-08T17:57:00 الشهباء

وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء قرية كوندي مزن وكيلوتي التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

 


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