جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي قرية كوندي مزن وكلوتي التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 17:57 2023-10-08T17:57:00 الشهباء وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء قرية كوندي مزن وكيلوتي التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يستهدف نقطة لقوات حكومة دمشق في ريف ديرك استهدف جيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق ف... جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء محيط ناحية... الجالية الكردية في لبنان تستنكر المؤامرة الدولية وتدين الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا استنكرت الجالية الكردية في لبنان، مؤامرة ٩ تشرين ا...