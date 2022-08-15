جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي مياسة وبرج وقاص في ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة.
خبر 2022-08-15T18:10:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قريتي مياسة وبرج وقاص في ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة.

ANHA


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