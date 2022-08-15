جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي مياسة وبرج وقاص في ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة. خبر 15 آب 2022, الأثنين - 18:10 2022-08-15T18:10:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قريتي مياسة وبرج وقاص في ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً أضرار مادية في ممتلكات المدنيين جراء قصف الاحتلال لقرية بينه قصف جيش الاحتلال صباح اليوم قرية بينه ف... الاحتلال التركي يقصف ناحية أحرص في الشهباء يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، ناح... لإحياء الذكرى السنوية لقفزة 15 آب حزب الاتحاد الديمقراطي يعقد اجتماعاً جماهيرياً في الشدادي أحيا أهالي المنطقة الجنوبية للحسكة الذكرى السنوية...