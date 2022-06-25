جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تنب التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 25 حزيران 2022, السبت - 22:57 2022-06-25T22:57:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية تنب التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً عشرات الآلاف يخرجون ضد الاحتلال في دوسلدورف الألمانية شهدت مدينة دوسلدورف الألمانية مسيرة حا... بالشموع أهالي كوباني يستذكرون شهداء مجزرة "ليلة الغدر" استذكر أهالي مقاطعة كوباني شهداء مجزرة "ليلة الغدر... نقل رفات الشخصية الوطنية نوفة رشو إلى مزار الشهيد دليل ساروخان تكريماً لمسيرتها النضالية بادر مجلس عوائل الشهداء...