جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيني التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 22 حزيران 2022, الأربعاء - 17:15 2022-06-22T17:15:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية بيني التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً حقوقي: صمت المجتمع الدولي يدفع تركيا إلى تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية اعتبر حقوقي أن تقصير الأمم المتحدة في ردع دولة الا... الاقتتال بين المرتزقة لعبة أردوغان الجديدة تمهيداً لمشروعه الاستيطاني شهدت المناطق السورية التي تحلتها تركيا، وخصوصاً ع... لمن تشتكي القمحة والقاضي دجاجة يعاني مزارعو مقاطعة كري سبي المحتلة من تسلط متزعمي...