جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيني التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-06-22T17:15:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية بيني التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

ANHA


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