جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية سوغانكي التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.
خبر 2022-06-12T16:42:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية سوغانكي التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

ANHA


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