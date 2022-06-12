جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية سوغانكي التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. خبر 12 حزيران 2022, الأحد - 16:42 2022-06-12T16:42:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية سوغانكي التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً إدارة مخيم روج تدين التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا قالت إدارة مخيم روج في ديرك إن هجمات الدولة التركي... مسد وقسد والإدارة الذاتية تكشف نتائج اجتماعها المشترك كشف مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) وقوات سوريا الديم... انفجار مجهول يسفر عن إصابة مواطن في كوباني أصيب المواطن محمود عبدو أحمد جراء انفجار مجهول وقع...