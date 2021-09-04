جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاختلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية القنيطرة في شيراوا في عفرين المحتلة. خبر 04 أيلول 2021, السبت - 17:01 2021-09-04T17:01:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية القنيطرة في ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً حكومة دمشق تعلن موافقتها على طلب لبنان تمرير الكهرباء عبر الأراضي السورية أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري، ... روسيا تخيّر أهالي درعا بخروج المسلحين أو عودة العمليات العسكرية أعطت القوات الروسية اللجنة المركزية في درعا البلد ... "تركيا دولة عصابات"... محور ندوة حوارية لحزب الاتحاد الديمقراطي في الرقة نظم حزب الاتحاد الديمقراطي في الرقة ندوة حوارية بع... الموقع القديم