جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا

يقصف جيش الاختلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية القنيطرة في شيراوا في عفرين المحتلة.
خبر 2021-09-04T17:01:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية القنيطرة في ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة.

ANHA


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