أخبار عاجلة!جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا

جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية بيني في ناحية شيراوا التابعة لعفرين.
خبر 2021-07-24T00:01:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء قرية بيني في ناحية شيراوا التابعة لعفرين.

ANHA


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