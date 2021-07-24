جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي قرية بيني في ناحية شيراوا التابعة لعفرين. خبر 24 تموز 2021, السبت - 00:01 2021-07-24T00:01:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء قرية بيني في ناحية شيراوا التابعة لعفرين. ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يطلق قنبلة ضوئية بريف تل تمر أطلق جيش الاحتلال التركي قنبلة ضوئية شمالي ناحية ت... مبادرة طوعية لفنانين هدفها رسم البسمة على وجوه الأطفال اليتامى شارك 15 فناناً ورساماً، في فعالية بهدف إضفاء البهجة... 44 يوماً على اختطاف ممثل الإدارة الذاتية وعضوي علاقات PYD في باشور يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني اختطاف ممثل الإ... الموقع القديم