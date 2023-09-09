جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.
خبر 2023-09-09T22:23:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.


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