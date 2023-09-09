جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة. خبر 09 أيلول 2023, السبت - 22:23 2023-09-09T22:23:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة. إقرأ أيضاً قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في ريف منبج الشمالي أعلن مجلس منبج العسكري تصدي قواته لمجموعة من المرت... مجلس منبج العسكري يتصدى لمحاولة تسلسل في الريف الغربي يتصدى مجلس منبج العسكري في هذه الأثناء لمحاولة تسل... اجتماع جماهيري في حي زورآفا للتنديد بالعزلة نظم مجلس الشعب في حي زورآفا في العاصمة السورية دمش�...