جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-06-25T22:57:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA


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