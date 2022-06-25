جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 25 حزيران 2022, السبت - 22:57 2022-06-25T22:57:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً المعزون في خيمة عزاء الشهيد فرهاد شبلي بمنبج يتعهدون بالسير على خطاه عاهد المعزون في اختتام خيمة عزاء الشهيد فرهاد شبلي... تعريفاً بفكره.. المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان تعقد اجتماعاً لوجهاء العشائر في ديرك نظّمت المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان اجتماع... حزب سوريا المستقبل يفتتح مكتباً له في تربه سبيه افتتح حزب سوريا المستقبل اليوم، في ناحية تربه سبيه...