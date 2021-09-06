جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي عين دقنة وبيلونية في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة. خبر 06 أيلول 2021, الأثنين - 23:36 2021-09-06T23:36:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قريتي دين دقنة وبيلونية في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً طائرات حربية تركية في سماء عفرين والشهباء تحلق طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي في هذه الأث... جيش الاحتلال يضرم النيران في أشجار الزيتون في ريف ناحية شيراوا أضرم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته النار في أشجار ا... دائرة االعلاقات الخارجية تستقبل وفداً من الخارجية السويدية استقبلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتي... الموقع القديم