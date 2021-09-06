جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي عين دقنة وبيلونية في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة.
خبر 2021-09-06T23:36:00 ​​​​​​​مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قريتي دين دقنة وبيلونية في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة.

ANHA

 


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