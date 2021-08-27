جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي علقمية وكفر أنطون في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة. خبر 27 آب 2021, الجُمُعَةُ - 18:48 2021-08-27T18:48:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي علقمية وكفر أنطون في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً أهالي عفرين والشهباء يشيعون جثمان الشهيد شيار دنيز شيع المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء جثمان ا... للمرة الأولى الاتحاد الرياضي يقيم بطولة للسباحة والغطس في الطبقة نظم الاتحاد الرياضي في الطبقة، بطولة ل... نوري محمود ينتقد تملص التحالف الدولي من مسؤولياته في وقف الهجمات التركية وجّه الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب نوري محم... الموقع القديم