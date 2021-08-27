جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي علقمية وكفر أنطون في ناحية شرا التابعة  لعفرين المحتلة.
خبر 2021-08-27T18:48:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي علقمية وكفر أنطون في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة.

ANHA


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