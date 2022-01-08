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جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية المعلق وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى.
خبر 2022-01-08T18:17:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية المعلق وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى الشمالي.

ANHA


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