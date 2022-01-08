جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية المعلق وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى. خبر 08 كانون الثاني 2022, السبت - 18:17 2022-01-08T18:17:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية المعلق وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى الشمالي. ANHA إقرأ أيضاً الإدارة الذاتية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث قضايا خدمية ومعيشية في المنطقة تشكيل خلية أزمة في الإدارة التنفيذية لمراقبة الأس... استذكار المناضلات الثلاث في العاصمة السورية دمشق نظم مؤتمر ستار في العاصمة السورية دمشق اليوم محاضر... استذكار الشهيدة ساكينة جانسيز ورفيقتيها في الشهباء نظّم مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين اليوم، ...