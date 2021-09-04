جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الخالدية وطريق M4 واستراحة الصقر في ريف عين عيسى. خبر 04 أيلول 2021, السبت - 21:36 2021-09-04T21:36:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الخالدية وطريق M4 واستراحة الصقر في ريف ناحية عين عيسى ANHA إقرأ أيضاً مرتزقة الاحتلال التركي يشنون عمليات عسكرية ضد مجموعات رفضت تنفيذ الأوامر التركية تستعد مرتزقة ما تسمى "الجبهة الشامية" لشن عملية عسك... تشييع جثمان شهيد من قوى الأمن الداخلي في منبج شيع اليوم, أهالي مدينة منبج جثمان الشهيد "عماد عبد ... جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاختلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء ق... الموقع القديم