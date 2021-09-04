جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الخالدية وطريق M4 واستراحة الصقر في ريف عين عيسى.
خبر 2021-09-04T21:36:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الخالدية وطريق M4 واستراحة الصقر في ريف ناحية عين عيسى

ANHA


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