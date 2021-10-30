جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية عين عيسى الغربي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدبس والطريق الدولي M4 في الريف الغربي لناحية عين عيسى. خبر 30 تشرين الأول 2021, السبت - 20:23 2021-10-30T20:23:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الدبس والطريق الدولي M4 في الريف الغربي لناحية عين عيسى. ANHA إقرأ أيضاً دمشق: ممارسات النظام التركي تهدد السلم والأمن الدوليين عبرت حكومة دمشق عن إدانتها لقرار البرلمان التركي ب... أهالي الحسكة يطالبون بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا طالب أهالي مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا المجتمع... الأحزاب السياسية تؤكد على ضرورة الالتفاف حول الإدارة الذاتية وقسد في مواجهة التحديات أكدت الأحزاب السياسية في الاجتماع الذي عقدته الإد...