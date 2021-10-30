جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية عين عيسى الغربي

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدبس والطريق الدولي M4 في الريف الغربي لناحية عين عيسى.
خبر 2021-10-30T20:23:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الدبس والطريق الدولي M4 في الريف الغربي لناحية عين عيسى.

ANHA 


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