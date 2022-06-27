جيش الاحتلال يقصف ريف مقاطعة الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الوردية في ريف مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-06-27T23:11:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الوردية في ريف مقاطعة الشهباء.

ANHA


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