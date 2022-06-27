جيش الاحتلال يقصف ريف مقاطعة الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الوردية في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 27 حزيران 2022, الأثنين - 23:11 2022-06-27T23:11:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الوردية في ريف مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً أهالي إقليم عفرين يشيعون جثمان الشهيد علي جابو شيع، اليوم، الآلاف من أهالي إقليم عفرين جثمان المق... إصابة مواطن جراء قصف مسيّرة تركية على قرية تل اللبن في تل تمر أصيب مواطن في قصف لمسيّرة تابعة لجيش لاحتلال الترك... مجلس المنطقة الغربية ينصب خيمة عزاء للشهيد فرهاد شبلي في دير الزور نصب مجلس المنطقة الغربية في ريف دير الزور الغربي، ...