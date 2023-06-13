جيش الاحتلال يقصف ريف منبج

يقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية توخار في ريف منبج الشمالي بقذائف الاوبيس والهاون.
خبر 2023-06-13T20:26:00 منبج

وقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية توخار في ريف منبج الشمالي بقذائف الاوبيس والهاون، وسط تحليق طائرات الاستطلاع.

ANHA


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