جيش الاحتلال يقصف ريف منبج يقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية توخار في ريف منبج الشمالي بقذائف الاوبيس والهاون. خبر 13 حزيران 2023, الثلاثاء - 20:26 2023-06-13T20:26:00 منبج وقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية توخار في ريف منبج الشمالي بقذائف الاوبيس والهاون، وسط تحليق طائرات الاستطلاع. ANHA إقرأ أيضاً استشهاد مقاتلين جراء قصف الاحتلال التركي لريف منبج أعلن مجلس منبج العسكري استشهاد مقاتلين وإصابة آخر ... مسيرة تركية تستهدف قوات حكومة دمشق في ريف ناحية شرا استهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكو�... مسيرة تركية تستهدف نقاط حكومة دمشق في الشهباء وشيراوا وأنباء عن إصابات استهدفت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال التركي نقاط تمر�...