جيش الاحتلال يقصف ريف كوباني

يقصف جيش الاحتلال التركي  قرية زيارة في ريف مقاطعة كوباني الغربي، بقذائف المدفعية.
خبر 2023-01-13T21:44:00 كوباني

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية زيارة في ريف كوباني الغربي بقذائف المدفعية، دون ورود معلومات إضافية.

ANHA


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