جيش الاحتلال يقصف ريف كوباني يقصف جيش الاحتلال التركي قرية زيارة في ريف مقاطعة كوباني الغربي، بقذائف المدفعية. خبر 13 كانون الثاني 2023, الجُمُعَةُ - 21:44 2023-01-13T21:44:00 كوباني ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية زيارة في ريف كوباني الغربي بقذائف المدفعية، دون ورود معلومات إضافية. ANHA إقرأ أيضاً اتساع رقعة القصف في ريف ناحية شرا وسع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته رقعة القصف الذي ط... جيش الاحتلال يقصف ريفي عفرين والشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عدداً من قرى ريف... جيش الاحتلال يقصف قرية بينه في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية بينه ا...