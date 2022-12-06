جيش الاحتلال يقصف ريف كوباني يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي جيشان وكول تبه في الريف الشرقي لمقاطعة كوباني بالأسلحة الثقيلة. خبر 06 كانون الأول 2022, الثلاثاء - 20:02 2022-12-06T20:02:00 كوباني ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي جيشان وكول تبه في الريف الشرقي لمقاطعة كوباني بالأسلحة الثقيلة. ANHA إقرأ أيضاً قوى الأمن الداخلي تحبط محاولة اغتيال في مخيم الهول ألقت قوى الأمن الداخلي اليوم القبض على أحد أفراد خ... جيش الاحتلال يستهدف ناحية زركان وريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي مركز ناحية زركان وقرية تل... محاضرة لمنتدى حلب الثقافي للتعريف بشخصية بارزة في التاريخ الكردي بعنوان "مسيرة الدكتور نور الدين ظاظا"، عقد منتدى حل...