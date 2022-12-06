جيش الاحتلال يقصف ريف كوباني

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي  قريتي جيشان وكول تبه في الريف الشرقي لمقاطعة كوباني بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2022-12-06T20:02:00 ​​​​​​​كوباني

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي جيشان وكول تبه في الريف الشرقي لمقاطعة كوباني بالأسلحة الثقيلة.

ANHA


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