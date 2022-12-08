جيش الاحتلال يقصف ريف كوباني الشرقي

يقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية قرموغ وبرج سيريتل في ريف كوباني الشرقي بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2022-12-08T20:14:00 كوباني

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء محيط قرية قرموغ وبرج سيريتل في ريف كوباني الشرقي بالأسلحة الثقيلة.

ANHA


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