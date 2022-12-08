جيش الاحتلال يقصف ريف كوباني الشرقي يقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية قرموغ وبرج سيريتل في ريف كوباني الشرقي بالأسلحة الثقيلة. خبر 08 كانون الأول 2022, الخميس - 20:14 2022-12-08T20:14:00 كوباني ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء محيط قرية قرموغ وبرج سيريتل في ريف كوباني الشرقي بالأسلحة الثقيلة. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريف عفرين يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية كشتعار ومح... PYD يدعم حملة الإدارة الذاتية لفرض حظر جوي على المنطقة ويدعو الجميع للمشاركة دعا حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الجميع للمشاركة في ... جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية زركان يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي تل الورد وخربة شعير...