جيش الاحتلال يقصف ريف كري سبي

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى خربة بقر وكور حسن وصوان في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة.
خبر 2022-08-31T22:02:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى خربة بقر وكور حسن وصوان في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة.

ANHA


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