جيش الاحتلال يقصف ريف كري سبي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى خربة بقر وكور حسن وصوان في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة. خبر 31 آب 2022, الأربعاء - 22:02 2022-08-31T22:02:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى خربة بقر وكور حسن وصوان في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً بعد حلب.. هجمات إسرائيلية تستهدف دمشق وريفها قالت وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق أن هجمات إسرائي... اليوم السابع لحملة " الإنسانية والأمن" : اعتقال ٥ مرتزقة انتهى اليوم السابع من المرحلة الثانية لحملة" الإنس... المبعوث الجديد للخارجية الأمريكية يزور مقر العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية زار اليوم، المبعوث الجديد للخارجية الأمريكية في ا...